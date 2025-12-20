「肝斑」はシミの一種ですが、その治療やケア方法はほかのシミとは大きく異なります。この記事では、肝斑治療のポイントやセルフケア時の注意点について髙瀬聡子先生が解説します。最適な治療法を見つけ、肝斑改善への第一歩を踏み出しましょう。 監修医師：髙瀬 聡子（ウォブクリニック中目黒） 東京慈恵会医科大学卒業。東京慈恵会医科大学附属病院にて臨床研修修了。その後、東京慈恵会医科大学附属病院皮膚