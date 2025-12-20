使用直後に現れる急激な変化から、繰り返し使用することで蓄積される深刻な影響まで、覚醒剤の作用は時間軸によって異なる形で心身に現れます。短期的には強烈な快感や過覚醒状態が生じる一方で、長期的には脳の構造そのものに変化をもたらし、日常生活の喜びを感じられない状態へと進行していきます。ここでは、それぞれの段階で生じる作用を詳しく見ていきましょう。 監修医師：杉山 太一（医師）【経歴】 東京大学整形外科