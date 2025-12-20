ビックカメラは12月12〜28日の期間、指定メーカーの美容家電をまとめて購入すると、最大10％おトクになる「トータルビューティー 美顔×美髪フェア」を「ビックカメラ」の美容家電取り扱い全店および公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」にて開催している。●自分らしい美容を見つける同フェアでは、指定メーカーの3000円以上の美容家電を複数購入すると、2点なら5％、3点以上なら10％、合計金額からおトクに購