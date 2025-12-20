中国スポーツメディアの直播吧は16日、中国、日本、韓国のプロサッカー最上位リーグの2025シーズンの1試合平均入場者数について紹介した。記事によると、今季の中国の中超の総入場者数は618万990人で、1試合平均では2万5754人となり、過去最多を更新した。日本のJ1の総入場者数は807万3557人で、1試合平均では2万1246人。韓国のK1の総入場者数は229万8557人で、1試合平均では1万81人。これについて、中国のサッカーファンか