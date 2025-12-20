福岡県議会（８７人）の議員２４人が、ＳＮＳで政治家になりすます偽アカウントの被害に遭っていたことが県議会事務局のアンケート調査で判明した。県議本人のＳＮＳ投稿を丸写しして作成され、閲覧者に投資を勧誘するケースもあった。議会事務局によると、調査は全県議を対象に１０〜１１月に実施。回答した７４人のうち、３割にあたる２４人は、過去に議員活動や選挙活動でＳＮＳのなりすまし被害を受けたと答えた。ＳＮＳの