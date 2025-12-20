中山5R・新馬戦（芝2000メートル）1番人気プラウディッツ（牝＝田中博、父キタサンブラック）が差し切りV。メンバー最速上がり3F34秒7の末脚を発揮し、直線6番手から豪快に突き抜けた。鞍上のルメールは「いいデビューだった。前半は他の馬を気にしていたけど、3〜4コーナーからの手応えは良かった。長く良い脚を使って、良く伸びてくれた」とパートナーを称賛。田中博師は「気性的に昂ぶりやすいところがあったので、この子