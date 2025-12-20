千鳥の大悟（45）が、19日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）の最終回に出演。東京に進出した当初の裏話をした。「最終回だから未公開トーク全部出しますSP」として、約4年9カ月続いた番組の中で放送されなかったトークを公開した。大悟は大阪を拠点にしていたころは、ほぼ芸人ばかりの中で仕事をしていたといい、「東京に来た瞬間に歌手がいたり、モデルが1人、アイドルがいたりするところで急に笑いを