Image: alhop こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。歯科検診で毎回同じ場所の磨き残しを指摘される、あの悔しさ…。丁寧に磨いているつもりでも「奥歯の溝に汚れが残っています」といわれると、がっかりしますよね。もうそんな思いはしたくない。その長年の悩みに応えるのが、「奇跡の歯ブラシBIG」です。指摘ゼロを目指す！ 磨き残しにアプローチす