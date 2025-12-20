エンゼルスじゃなくてよかった…。ＫＢＯキウムからポスティングでＭＬＢ移籍を目指していたソン・ソンムン（宋成文＝２９）がパドレスと合意したと「ＭＬＢ公式」などが伝えた。３年１３００万ドル（約２０億２０００万円）とも報じられ、内野のユーティリティーとして期待がかかる。ドジャース、エンゼルスなど５球団のオファーがあったとされるが、韓国メディア「ザゲート」は「こんなチームに行かなくてよかった」とエンゼル