Photo: 山之内 渉 自転車の空気入れ、正直しんどくないですか？フロアポンプを引っ張り出し、全体重をかけてシュコシュコ。夏場なら走り出す前に汗ばんで、冬場は寒さで億劫になる。空気入れって、地味に体力を削ってきます。「もっと楽に、スマートに済ませたい」そんな全サイクリスト（と、ママチャリユーザー）の願いを、日本の老舗・パナレーサーが形にしました。今回は、玄関先の“重労