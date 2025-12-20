プロサッカーの試合で八百長を行ったとして有罪判決を受けた元Ｊリーガーの檀崎竜孔と友人の平山勇太は１９日、オーストラリアサッカー協会から７年間の活動禁止処分を受けた。オーストラリアメディアの「７ＮＥＷＳ」によると、檀崎らは２０２３年１２月に同国Ａリーグの試合で故意に警告を受けて元クラブ主将のウリウス・ダビラから１万オーストラリアドル（約１０４万円）を受け取ったとして罪に問われた。裁判所は罰金５０