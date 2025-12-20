¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏSUPER BEAVER¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¡Ö»¸Á³¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦¶õÃÎ±Ñ½©¤¬¿··à¾ìÈÇ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û·ã¤·¤¤ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¿·ºî±Ç²è¤Î±ÇÁü±ÇÁü¤Ç¤Ï¶ä»þ¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÛ¤Î¸÷¤ò¶²¤ì¤Æ¤ë¤ß¤Æ¥§¤À¡×¤È¸ì¤ë¡¢ÍßË¾±²´¬¤¯