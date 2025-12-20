イタリア・ローマの観光名所「トレビの泉」など複数の施設で、来年2月から一部の時間帯で観光客などに対し入場料が徴収されることになりました。ロイター通信などによりますと、ローマ市長は19日、観光名所「トレビの泉」を含む6つの施設で、来年2月1日から観光客など住民以外の訪問者に対し入場料を徴収すると発表しました。「トレビの泉」では噴水を囲む石段に入る際、日中の一部の時間帯で2ユーロ（＝約370円）が徴収されます。