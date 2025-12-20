漫画『鬼滅の刃』の新作舞台『舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古』（2026年6月上演）の出演者が発表された。あわせて第2弾ビジュアルと炭治郎や柱たちを演じるキャストたちのソロビジュアルが解禁された。【写真】顔そっくり！義勇、しのぶ…舞台『鬼滅の刃』19人のソロビジュアル舞台『鬼滅の刃』シリーズ6作目となる今作では、先日発表された竈門炭治郎役の阪本奨悟、高橋颯（Wキャスト）に加えて、シリーズ続投となる竈門禰豆