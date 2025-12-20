アメリカのルビオ国務長官は19日、ウクライナとロシアの停戦に向けた交渉をめぐり、「双方とも近い将来降伏する見込みはない」としたうえで、「和平合意までの道のりは長い」との考えを示しました。ルビオ国務長官は、「近い将来、どちら側も降伏するとは考えられないため、戦争を終わらせるのは交渉による解決のみだ。進歩はしているが、道のりは長い」と話しました。ルビオ国務長官は会見で、ウクライナとロシアの和平合意に向け