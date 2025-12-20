元日向坂46の濱岸ひより（23）が20日、都内で、「2026年版濱岸ひよりカレンダー」発売記念会見を行った。自身初となるソロでのカレンダーの発売を受けて「すごくうれしくて、理想が詰まった、こだわったカレンダーになっています。毎月めくっていただけるのが楽しみです」と笑顔を見せた。カレンダーには振り袖姿の写真も収録されている。「アイドル時代に成人式の前撮りができなくて、3年越しにはなったけど後撮りができて、すご