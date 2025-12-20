Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤µ¤¤ÇÛ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextÆ£Àîºå¿À¤¬Ãå¡¹¤ÈÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£12·î19Æü¡¢ºå¿À¤ÏÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä±¦ÏÓ¤Î¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶¼°Ò¤ÎµÕÊý¸þ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª¿·½õ¤Ã¿Í¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÎËâµå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»112»î¹ç¡¢¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¤­¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£150¥­¥íÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Íø¤­¼ê¤È¤Ï