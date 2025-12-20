²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¡¢MFÅ·Ìî½ã¡¢MFÅÏÊÕâ«ÂÀ¡¢DF³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£20Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß34ºÐ¤ÎÅ·Ìî¤Ï²£ÉÍFM¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£½çÅ·Æ²Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2014Ç¯¤«¤é²£ÉÍFM¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥í¥±¥ì¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¶»³¸½Âå¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£2