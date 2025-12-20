²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï20Æü¡¢GKËÑ°ì·½¡¢FW±óÌîÂçÌï¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÑ¤Ï¡¢1989Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î35ºÐ¡£Ä«Á¯Âç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2012¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅö»þÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë½êÂ°¤ÎÆ£»ÞMYFC¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2019¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï²£ÉÍFM¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£29ºÐ¤Ç½é¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021¡Á2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ