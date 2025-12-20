TikTokは米国の投資家グループとの間で、米国資産を分離する契約を締結したという/Brook Joyner/CNN（CNN）中国発の動画共有アプリTikTok（ティックトック）は、米国事業を切り離し、米企業連合と組んで新会社を設立する契約を締結した。最高経営責任者（CEO）の周受資氏が18日、従業員向けの通知で明らかにした。取引はまだ完了していないものの、これで米国での長期的な存続が確実になる方向へと一歩近づいた。周CEOは従業員向け