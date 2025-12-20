【モデルプレス＝2025/12/20】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が12月19日、TBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる6時30分〜）に出演。Snow Man・宮舘涼太のチッケム（メンバー1人ひとりを追った個人カメラの映像のこと）を見ていたことを明かした。【写真】27歳人気KPOP美女も見た「存在が神社」宮舘のチッケム◆LE SSERAFIMサクラ「私も見ました」8月28日、韓国の音楽番組「M COUNT