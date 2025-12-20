ÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡¢²¬»³¸©¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸©¤¬»¦½èÊ¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï20Æü¸áÁ°£¹»þ¤«¤éÍÜ·Ü¾ì¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥êÌó43Ëü±©¤Î¾ÆµÑ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï18Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ ¸©¤ÏÍÜ·Ü¾ì¤ÎÈ¾·Â£³¥­¥í¤«¤é10¥­¥í°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ë£·¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÍñ¤Î¶è°è³°¤Ø¤ÎÈÂ½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£ 19Æü¸áÁ°¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤«¤é²ÈÃÜÊÝ·ò±ÒÀ¸½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢´Ê°×