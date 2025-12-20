¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï»ËÜÌÚ¤Î¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£11Æü¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤äSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Á°»³¹äµ×²þ¤á¡Ø¿¿³ð¡Ê¤Þ¤Ê¤È¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¸½ºßÏ»ËÜÌÚ¤ÎCENTURY¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£