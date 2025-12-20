¼«Âð¤ÎÄí¤Ëºî¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÃÓ¤Çµ¯¤­¤¿¡¢¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¡Ê¥Ø¥Ó¡Ë¤È¥«¥¨¥ë¤Î¹¶ËÉ¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ä¥Þ¥«¥¬¥·¡Ê¥Ø¥Ó¡Ë¤È¥«¥¨¥ë¤Î¹¶ËÉÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤·¼«Á³¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤¤¤í¤Ï¡¿¾®¤µ¤Ê¼«Á³¿Þ½ñ´Û¡×¤µ¤ó¡Ê@donguriiroha¡Ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Þ¥­¥ê¤ä¥È¥ó¥Ü¤Ë¤Ï¸«¸þ¤­¤â¤»¤º¡¢¥«¥¨¥ë¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¦¥Ø¥Ó¤Î»Ñ¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÍÊª¤È¼í