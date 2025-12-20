¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò½ÀÆ»57¥­¥íµé¤Ç¡¢¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¤¬?ÊÌ¿Íµé?¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤ÈËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉþ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿