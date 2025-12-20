¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Í¤ëÍÍ¤â ¤¢¤ó¤Ê¤Í¤ëÍÍ¤â¡Ä¡×¸µÝ°ºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë(Ä¹ºê»Ô½Ð¿È)¤¬½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öar¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢£±·î¹æ¤Î¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ßÀ¤Î·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¥á¥¬¥Í¤Ë¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢ÇØÃæ?¤¬¤é³«¤­?¥É¥ì¥¹¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Í¤ëÍÍ¤â ¤¢¤ó¤Ê¤Í¤ëÍÍ¤â¤®¤å¤®¤å¡¼¤È¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç