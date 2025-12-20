¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËË¹»Ò¤«¤Ö¤ê²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÍºê¡£¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Áª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥Á¤ËÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ª¥Õ