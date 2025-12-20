元札幌テレビ放送でフリーアナウンサーの大家彩香（36）が20日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。「ご報告」として「いつも温かく見守ってくださる皆様へ私事ではございますがこの度結婚いたしました」と結婚したことを報告した。「これからも周りの方への感謝を忘れずご縁を大切に過ごして参ります」とつづった。「そしてお仕事も引き続き頑張りますので応援して頂けたら嬉しいです