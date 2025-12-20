2025年12月20日に幕張メッセで「ジャンプフェスタ2026」が開幕したのに合わせて、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメシリーズの最新作『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のPV第1弾が公開されました。まずは1st STAGEが全1話・47分の特別編成で、2026年3月19日(木)からNetflixで世界独占先行配信されます。アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』公式サイトhttps://jojo-portal.com/anime/sbr/アニ