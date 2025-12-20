20日午前11時ごろ、京都府精華町の近鉄京都線、狛田・新祝園駅間の踏切で、列車と自動車が衝突する事故がありました。車から火が出たということで、消防などが消火活動にあたりました。現在、警察と消防でけが人の有無など確認を急いでいます。この事故の影響で、近鉄京都線は近鉄宮津駅から高の原駅間の上下線で運転を見合わせています。