元乃木坂46で女優の北野日奈子（29）と音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）が20日にそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。2人は直筆署名入りの文書で発表し「冬の澄んだ空気とともに、心があたたかくなる季節になりクリスマスの訪れを感じる今日この頃、大切なご報告があります。私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と報告。「お互いの大切なわんこ達