元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のインスタグラムなどで、音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）との結婚を発表した。クレイも同時に自身のSNSで結婚を報告した。北野は13年3月、乃木坂46に2期生として加入。翌14年4月発売の8枚目シングル「気づいたら片想い」で初選抜入り。愛称「きいちゃん」。2期生の中には芸能界から離れ近況が定かではない元メンバーらもいるが、結婚を公表す