¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º vs ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊCleveland¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º 125 - 136 ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º NBA¤Î¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥ºÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤¬¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊCleveland¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥à¾ù¤é¤º32-32¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè