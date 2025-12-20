¡Úº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û 12·î12¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖBCN¡ÜR¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥¢¥×¥êÀ¸³è±þ±ç»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿µ­»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö»Ô¾ì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ­»ö¤âÆÉ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡ÖAnker Store¡×¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éJ-WEST¥«¡¼¥É¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ­»ö¤â´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡ü1¿Í1Ëü1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Ú²ÈÅÅ¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤ªÆÀ¤ÊÏÃ¡¦278¡Û ÅìµþÅÔ¤¬15ºÐ°Ê¾å¤ÎÅÔÌ±¤Ë1Ëü1000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÊý¿Ë