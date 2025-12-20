20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹­Åç»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹­Åç»ÔÅì¶èµíÅÄ¿·Ä®¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¡Ö2³¬¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤éÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö15Âæ¤¬½ÐÆ°¤·Ìó5»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£ÉÕ¶á¤Î½»¿Í¡Ö