ＤｅＮＡは２０日、新外国人選手としてクーパー・ヒュンメル外野手（３１）と２６年シーズの選手契約を結ぶことで合意したと発表した。年俸６８万ドル（約１億７３０万ドル）の１年契約（金額は推定）。右投げ両打ちのヒュンメルは２２年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。その後はマリナーズやアストロズでプレーし、今季はレイズ傘下３Ａで終えた。メジャー通算１１９試合出場、打率・１６３、６本塁打、２４打点