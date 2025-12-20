女子ゴルフの吉本百花が２０日、自身のインスタグラムを更新。「５泊７日のハワイ旅行行ってきましたシュノーケリングしてダイヤモンドヘッド登ってゴルフして最高に楽しかったみんなありがと」と記し、夫でプロ野球日本ハムの清水優心捕手との２ショットや、妹のひかる、田中瑞希、山路晶との４ショットなどを投稿した。続く投稿では「水着はつおろし」と記し、妹・ひかるとの２ショットや、ビーチを楽しむ様子の写真も