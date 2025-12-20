NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎMFº´Ìî¹ÒÂç¤ËPSV¤¬´Ø¿´¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎMFº´Ìî¹ÒÂç¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±1Éô¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë²¦¼ÔPSV°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏMF¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£PSV¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë27ºÐ¤ÎMF¥è¥¨¥¤¡¦¥Õ¥§¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬¥È¥ë¥³1Éô¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤ÏX¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó32