20ÆüÄ«¡¢µÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ç¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î²£¤ËÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È20Æü¸áÁ°8»þ10Ê¬º¢¡¢ÂçÏÂÄ®µÈÅÄ¤Î»³ÎÓ¤Ç¡Ö¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¥ï¥Ê¤Î²£¤ËÃËÀ­¤¬ ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î²£¤ÇÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤Ë¤±¤¬¤ò¤·