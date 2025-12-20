東京・江東区の廃棄物処理場で火事があり、8時間以上延焼しています。20日午前3時半ごろ、江東区海の森の廃棄物処理場で、「ごみピット」と呼ばれるごみを貯留する施設から火が出ているのを従業員が見つけ、119番通報しました。東京消防庁は消防車など33台を出動させて消火活動を行っていますが、出火から8時間以上たった現時点で、鎮火のめどは立っていません。これまでにけが人はいないということです。警視庁によりますと、ごみ