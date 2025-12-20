復活するのは「カムリ」だけじゃない？トヨタは2025年12月19日、米国内で生産・販売しているモデル3車種について、日本国内への投入を検討すると発表しました。【見慣れないメンツ？】これが「まだ日本で売ってないトヨタ車」です（写真で見る）トヨタが日本での輸入販売を検討しているのは、4ドアセダンの「カムリ」（生産：TMMKケンタッキー工場）、3列シートを備える大型SUVの「ハイランダー」（同：TMMIインディアナ工場）