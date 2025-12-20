犬を『撫でてはいけない』タイミング６選 愛犬とのスキンシップは、絆を深めたり愛情を伝えたりする上でとても重要です。しかし、誤ったタイミングで撫でてしまうと、かえってストレスを与えたり、しつけに悪影響を及ぼすことも…。 ここでは、犬を撫でてはいけないタイミングとその理由、さらに撫でてしまったときに考えられるリスクを解説します。 1.叱っているとき 愛犬が悪いことをして叱っている最中に頭などを撫でてし