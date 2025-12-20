ITAエアウェイズは、ローマ/フィウミチーノ〜マラガ・バレンシア・マルセイユ線の季節定期便を開設する。いずれも2026年6月1日から9月30日まで、1日1往復を運航する。地中海路線のネットワークを強化し、レジャー需要の取り込みを目指す。また、ローマ/フィウミチーノ〜ロンドン/ヒースロー線の運航を再開し、1日2往復を運航する。ミラノ/リナーテ〜ロンドン/シティ線も引き続き週31往復を運航する。■ダイヤAZ090ローマ/フィウ