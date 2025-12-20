俳優の高橋英樹が19日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻からもらった蕎麦を使った夕食を絶賛した。この日、英樹は「先日沢山送ってもらった自然薯と長芋」を「正月用にと新聞紙にくるんでベランダに置いていました」と報告。続けて、真麻から「グルテンフリーの食塩不使用の昆布蕎麦をもらいまして 夜ご飯に！」と明かした。そして「ベランダの自然薯を摺って玉子と出汁で混ぜた自然薯汁と」一緒に蕎麦を