ニチバンは12月13日、東京・港区の増上寺でケアリーヴpresents「心を磨く！親子で年末大掃除体験in増上寺」を開催した。年末の大掃除の時期に合わせて水仕事や寒さであかぎれになりやすい”手”をいたわることを大切にしてほしいとの思いで、増上寺で初の体験型イベントが行われた。当日は小学生の子供をもつ親子が集まり、手をいたわることやキズを手当てすることの大切さを学ぶとともに、大殿の特別拝観や圓光大師堂の畳の拭き掃