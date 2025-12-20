兵庫県警の男性警察官９人がオンラインカジノで賭博をしたとして、県警が単純賭博容疑などで書類送検していたことが、捜査関係者への取材でわかった。いずれも３０歳代までの巡査部長以下の若手警察官で、県警は、懲戒処分にする方針。捜査関係者によると、９人はスマートフォンを使って、国内から海外のオンラインカジノサイトに接続して、金を賭けた疑い。生田署の勤務だった６人、機動捜査隊の勤務だった３人で、二つの職