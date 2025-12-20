『スター・ウォーズ』の完全新作劇場映画『スター・ウォーズ／スターファイター』の撮影が終了したようだ。監督を務めるショーン・レヴィがSNSにて報告している。 「撮影終了！こんな感じで『スターファイター』ポストプロダクションに向かいます…」写真に映っているのはレヴィだ。何かの連絡通路のような壁面を軽やかに駈けている。