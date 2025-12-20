¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀì¶È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹ÔBANK¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î¶âÍø¤ò²þÄê¤¹¤ë¡£Å¬ÍÑ³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¶âÍø¤Ï¸½¹Ô¤ÎÇ¯0.50%(ÀÇ°úÁ°)¤«¤éÇ¯0.75%(ÀÇ°úÁ°)¤Ø°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ±¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¶âÍø¿å½à¤Ï¡¢¹ñÆâ¶ä¹Ô(³°¹ñ¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤ò½ü¤¯)¤Î¤¦¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¶âÍø¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë123¹Ô¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¸ÄÊÌ¾ò·ï¤ò½ü¤¤