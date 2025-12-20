愛知県刈谷市の信用金庫の駐車場で19日夜、女性が刃物を持った男に引き出した直後の現金を奪われました。警察によりますと、19日午後7時前、刈谷市恩田町の岡崎信用金庫一ツ木支店の駐車場で、会社役員の女性(44)が男に包丁を突き付けられ、鞄を奪われました。女性にケガはありませんでしたが、ATMで預金を引き出した直後で、鞄には現金およそ10万円が入っていました。警察は現場近くで逃げた男と特徴が一致するフィリピン