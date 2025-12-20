“NewJeansの母”と呼ばれるミン・ヒジン元ADOR代表（現OKAYレコーズ代表）が、ADORを傘下に置き、BTSなどを擁する韓国最大の芸能事務所HYBE側が提起した“元恋人ひいき疑惑”と“子会社の逆バイラル問題”について、心に決めたかのように口を開いた。【話題】ミン・ヒジン、元カレに1億円支払巡り神経戦去る12月19日のミン代表はYTNラジオ『キム・ジュヌのニュース正面勝負』（原題）に出演し、最近、法廷争いで浮上したさまざま